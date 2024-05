Verstappen kan iconisch Senna-record verbreken in Monaco

Max Verstappen is goed aan het huidige seizoen begonnen. De Nederlander gaat aan de leiding van het wereldkampioenschap, en hij winst al een groot aantal races te winnen. Verstappen stond dit seizoen in alle races op de pole position, en hij kan hiermee een record gaan verbreken in Monaco.

Verstappen heeft dit seizoen de pole position gepakt in alle zeven de kwalificaties. Hij sloot 2023 ook al af met een pole position in Abu Dhabi, en daardoor staat hij nu al op acht pole positions op rij. In Imola evenaarde Verstappen daarmee een record uit de jaren '80 van Ayrton Senna. De legendarische Braziliaan pakte van de Spaanse Grand Prix in 1988 tot en met de Amerikaanse Grand Prix in 1989 acht poles.

Verstappen staat nu ook op dit aantal, en in Monaco kan hij nu Senna gaan passeren. Dit is zeer bijzonder, want Senna voelde zich thuis in de straten van Monaco. Senna pakte vijf keer de pole in Monaco en hij wist de iconische Grand Prix zes keer op zijn naam te schrijven. Als Verstappen zijn negende pole weet te pakken in Monaco, dan is dat dus historisch gezien zeer symbolisch. Met de kleine verschillen van de afgelopen weken in het achterhoofd, weet Verstappen ook dat het een zeer spannende strijd gaat worden op de zaterdag in Monaco.