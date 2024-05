'Technisch directeur Symonds vertrekt bij Formule 1-organisatie'

Het lijkt er op dat de Formule 1 weer afscheid gaat nemen van een belangrijk kopstuk achter de schermen. Ditmaal gaat het om een belangrijke naam op technisch gebied. Het lijkt er op dat Pat Symonds is vertrokken bij de Formule 1, hij speelde een belangrijke rol achter de schermen.

De ervaren Symonds heeft in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in de Formule 1. In 2017 werd hij onderdeel van de Formule 1-organisatie als technisch directeur en hij speelde achter de schermen een belangrijke rol van het opzetten van de reglementen die in 2022 gingen gelden. Ook hield hij zich bezig met de technische regels die in 2026 gaan gelden, hij speelde vooral een grote rol achter de schermen, maar hij lijkt te vertrekken.

Volgens Motorsport.com heeft Symonds namelijk besloten om afscheid te nemen van de Formule 1-organisatie. Het nieuws is nog niet officieel naar buiten gebracht, maar volgens het medium is het personeel op maandag op de hoogte gebracht van zijn vertrek. Symonds zou meteen met gardening leave zijn gegaan, maar het is onduidelijk of hij actief blijft binnen de sport. Hij is 70 jaar, en een nieuwe uitdaging zou ervoor zorgen dat hij voorlopig niet met pensioen zal gaan. Het is nog niet duidelijk wie hem gaat opvolgen, en of de Formule 1 een opvolger op het oog heeft.