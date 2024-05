Viaplay-CEO trots: "Denk dat totaalpakket aantrekkelijk was voor F1"

Enkele weken geleden werd bekend dat de Formule 1 in Nederland ook in de komende jaren bij Viaplay te zien is. De van oorsprong Scandinavische streamingdienst verlengde het contract na maanden van speculatie. CEO Roger Lodewick stelt dat het totaalpakket de FOM over de streep heeft getrokken.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. Ze kenden een lastige start, en ze ontvingen veel kritiek op het commentaar en de kwaliteit van de streams. Op financieel gebied ging het ook niet helemaal goed met Viaplay, en ze balanceerden op de rand van de afgrond. Begin dit jaar werd duidelijk dat ze nog steeds in de race waren voor het verlengen van het contract met de FOM, en enkele weken geleden werd het officieel.

Sms

Viaplay Nederland-CEO Roger Lodewick is trots op de nieuwe deal. Hij legt in de podcast 'F1 aan Tafel' legt Lodewick uit dat hij pas op een zeer laat moment hoorde dat alles in kannen en kruiken was: "We wisten al een tijdje dat het eraan zat te komen. Het tijdstip werd steeds verschoven. Toen kreeg ik een sms waarin stond dat het helemaal is bevestigd, en dat we het naar buiten gingen brengen."

Totaalpakket

Volgens Lodewick had Viaplay een alternatief plan achter de hand voor als de Formule 1-deal toch niet door ging. De Viaplay-deal hing toch al een tijdje in de lucht, maar volgens de geruchten had Ziggo Sport meer geboden. Lodewick wordt gevraagd waarom de keuze dan toch op Viaplay viel: "Dat moet je aan de Formule 1 vragen. Ik denk dat het totaalpakket dat we hebben aangeboden het meest aantrekkelijk is geweest voor de Formule 1."