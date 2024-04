'Circuit China aangepakt met speciaal mengsel'

Voor het eerst sinds 2019 wordt er dit weekend weer geracet op het circuit van Shanghai in China. Voorafgaand het weekend werd al duidelijk dat de baan opnieuw was geasfalteerd, maar nu lijkt het er op dat ze de baan hebben geverfd. Dit lijkt dan ook weer iets genuanceerder te liggen.

Voorafgaand het weekend was al duidelijk dat men het Shanghai International Circuit aardig onder handen had genomen. Het circuit zou opnieuw zijn geasfalteerd, maar vanochtend schrokken de coureurs zich een hoedje. Tijdens de track walk kwamen ze er namelijk achter dat de baan was geverfd. Het lijkt wel alsof de organisatie de baan heeft behandeld met een soort asfaltkleurige verf.

De coureurs maken zich zorgen, maar het lijkt er op dat het niet om verf gaat. Volgens Motorsport.com heeft de baan een speciale oppervlaktebehandeling gekregen. Er is een vloeibaar bitumen-mengsel over het asfalt verdeeld. Dit mengsel hecht zich meer aan de bestaande asfaltlaag en het is de bedoeling dat het de hoeveelheid stof vermindert, dat het asfalt beter waterdicht wordt en dat de slijtage van de baan afneemt. Volgens Motorsport.com wordt deze methode vaker gebruikt in Azië en Amerika. Het lijkt er op dat deze werkzaamheden vorig jaar al zijn uitgevoerd.