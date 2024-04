Alpine strikt nieuw talent uit Singapore

Het Alpine F1 Team heeft Formule 4-coureur Kabir Anurag toegevoegd aan de Alpine Academy. De rijder uit Singapore zal in het seizoen 2024 met US Racing deelnemen aan het Italiaanse Formule 4- en Euro 4-kampioenschap. Het talent deed aan het begin van het jaar al mee in de Formula Winter Series en reed in 2023 al enkele races in de F4 van Italië. De 16-jarige coureur wordt de negende rijder van het ontwikkelingsprogramma en krijgt toegang tot alle faciliteiten van het team in Enstone en wordt verder begeleid in zijn ontwikkeling met behulp van de academie.

De kersverse Alpine Academy-coureur reageerde als volgt op deze deal met Alpine: "Ik ben verheugd om voor seizoen 2024 deel uit te maken van de Alpine Academy. Het is een eer om de steun en het vertrouwen te hebben van het Alpine F1 Team en de kans te krijgen om met het coureursontwikkelingsprogramma van het team samen te werken om vooruitgang te boeken in mijn carrière, zowel op als naast de baan. Dit jaar begin ik aan mijn rookieseizoen in de Italiaanse F4 en Euro 4, en ik kijk er naar uit om te laten zien wat ik kan in de Alpine-kleuren."

In de opleiding zitten onder andere voormalig F1-kampioen Victor Martins, voormalig F2-coureur Jack Doohan, F3-coureur Sophia Floersch, F2-rijder Kush Maini, F3-coureur Gabriele Mini en F1 Academy-rijder Abbi Pulling.