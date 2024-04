"Alonso kijkt uit naar nieuwe Honda-samenwerking"

Het team van Aston Martin maakte gisteravond bekend dat Fernando Alonso zijn contract heeft verlengd. De Spanjaard ligt nu tot en met 2026 vast en dat betekent dat hij weer zal gaan samenwerken met Honda. Hij heeft heel erg veel zin in deze opvallende reünie.

Vrijwel niemand had verwacht dat Alonso ooit weer met een auto met een Honda-krachtbron zou gaan rijden. In het verleden verliep deze samenwerking niet bepaald op rolletjes. In zijn tweede periode bij het team van McLaren reed Alonso ook met Honda-motoren, maar dat werd een rampzalige samenwerking. De krachtbronnen gingen vaak stuk en Alonso kon toen zijn frustratie niet meer binnenkamers houden. Met enige regelmaat liet hij zijn ongenoegen blijken over de boordradio.

Belangrijk

Aston Martin gaat vanaf 2026 rijden met Honda-motoren, en dat betekent dat ook Alonso weer zal gaan rijden met deze krachtbronnen. Aan Motorsport.com laat hij weten dat hij hier enorm veel zin in heeft: "Een reden voor mijn besluit om bij Aston Martin te blijven, is dat ze in 2026 overstappen naar Honda. Dat was echt heel erg belangrijk voor mij. Honda is een fabrikant met zoveel successen in de Formule 1 en de autosport, het is een bedrijf waar ik altijd veel respect voor heb gehad."

Problemen

Alonso weet echter ook wel dat veel mensen kijken naar zijn eerdere samenwerking met Honda. Volgens hem ligt dat echter in het verleden: "Het werkte niet voor ons bij McLaren, in de jaren dat ze net weer terug waren gekomen in de sport. Kort daarna hebben ze alle problemen opgelost en op dit moment domineren ze de sport. Ik denk dat ze een zeer sterke basis zullen hebben voor 2026, maar ze hebben in Sakura ook de capaciteit om iets moois te bouwen."