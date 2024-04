Alonso trots op contractverlenging: "Was niet zo lastig"

Het team van Aston Martin maakte gisteravond bekend dat Fernando Alonso zijn contract heeft verlengd. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen gaat tenminste tot en met 2026 door met racen. Volgens Alonso was het geen lastige keuze om zijn contract te verlengen.

Alonso werd in de afgelopen weken in verband gebracht met meerdere andere teams. Onder meer de teams van Red Bull Racing en Mercedes werden gezien als mogelijkheden. De ervaren Spanjaard twijfelde echter openlijk over zijn toekomst in de sport, maar hij gaat nu dus toch door. Hij zal uitgroeien tot één van de oudste coureurs van deze eeuw, want in 2026 is hij al dik in de veertig.

Keuze

Uiteindelijk was het voor Alonso niet zo moeilijk om de knoop door te hakken. De Spanjaard is blij met zijn nieuwe deal, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Ik had een paar races en een paar weken de tijd nodig om voor mezelf na te gaan of ik mij nog een aantal jaar kan toewijden aan de Formule 1. De kalenders zijn immers iets intenser geworden. Dat geldt ook voor de auto's en de commitments. Mijn liefde voor de sport en voor Aston Martin is niet veranderd, maar ik had deze tijd nodig om bij mezelf te rade te gaan en een beslissing te nemen. Deze sport slurpt al je tijd en energie op, je moet eigenlijk alles opgeven om te blijven racen. Ik wilde gewoon nagaan of ik daartoe bereid was."

Niet lastig

Alonso vond het niet lastig om de knoop door te hakken. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen heeft er zin in. Na de Australische Grand Prix nam hij zijn besluit en ging hij om tafel met Aston Martin. Hij ziet het als een blijk van loyaliteit: "Het was niet zo lastig. Ik denk dat we allebei hetzelfde wilden. Ik wilde voor Aston Martin blijven racen en Aston Martin wilde mij behouden. Dus als twee partijen iets willen, dan bereik je op een gegeven moment een overeenstemming."