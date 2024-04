'Grote autofabrikant overweegt overname Alpine'

Het team van Alpine is om een zeer teleurstellende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Franse renstal heeft nog geen punt gescoord en de problemen zijn groot. Ondertussen zouden een aantal partijen onderzoeken of ze het team over kunnen nemen, ook een grote autofabrikant zou interesse hebben.

Alpine barstte van de ambitie, maar vooralsnog kunnen ze geen potten breken. Coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly worstelen met de auto en het Franse fabrieksteam rijdt rond in het achterveld. Meerdere kopstukken verlieten het team in de afgelopen maanden en begin dit jaar werd de technische structuur nog omgegooid. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com onderzoeken een aantal partijen of ze het team kunnen overnemen. Ook een nog onbekende grote autofabrikant zou interesse hebben.

Volgens Motorsport.com is het niet eenvoudig om het team van Alpine over te nemen. De renstal heeft immers een onderkomen in Engeland en een onderkomen in Frankrijk. De wagens worden gebouwd in Enstone, terwijl de krachtbronnen in het Franse Viry in elkaar worden gezet. Als een partij het team overkoopt, dan moet de Franse fabriek ook worden overgekocht. VolgensMotorsport.com moeten de motoren die daar worden gebouwd dan ook nog een aantal jaar worden gebruikt. Dit zou tenminste tot en met 2029 het geval zijn om de toekomst van de engineers te garanderen. Meerdere partijen kunnen hierdoor afhaken, omdat ze liever hun eigen motoren willen gebruiken.