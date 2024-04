Zuid-Korea zet stap richting comeback op F1-kalender

Het is geen geheim dat er veel interesse is in het organiseren van een Grand Prix. Veel steden, circuits en landen tonen hun interesse via de media, maar in Zuid-Korea hebben ze nu een grotere stap gezet. De burgemeester van Incheon heeft Formule 1-CEO Stefano Domenicali een speciale brief overhandigd.

De Zuid-Koreaanse Grand Prix stond van 2010 tot en met 2013 al op de Formule 1-kalender. In die jaren werd er gereden op een nieuw circuit in Yeongam. De race was allesbehalve populair en de ambitieuze plannen van de organisatie werden nooit werkelijkheid. De Grand Prix viel van de kalender, maar in de afgelopen maanden was er vanuit Zuid-Korea veel interesse in het terughalen van de Formule 1.

In Suzuka was er afgelopen weekend dan ook een Koreaanse delegatie aanwezig. Burgemeester Yoo Jeon-bok van de stad Incheon was onderdeel van deze groep. Hij overhandigde Formule 1-CEO Stefano Domenicali een zogenaamde letter of intent. Ze azen op een plekje op de kalender in 2026 of in 2027. Ze willen graag een race gaan organiseren op een stratencircuit in het centrum van de stad. Hierbij wordt ook gekeken naar het economische succes dat men in Las Vegas boekte met de race. Wat Domenicali van de plannen vindt, is niet duidelijk.