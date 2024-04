Verstappen niet blij met Chinese sprint: "Heel slim"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Japanse Grand Prix op zijn naam. De Red Bull Racing-coureur kan over twee weken flink gaan scoren, want dan staat er een sprintweekend in China op het programma. Dat vindt Verstappen niet bepaald een slimme keuze.

De Chinese Grand Prix staat dit jaar voor het eerst sinds 2019 weer op de kalender. In de afgelopen jaren ontbrak de race in Shanghai vanwege de coronapandemie. Nu keert het circuit dus terug en de hoge heren van de sport hebben besloten dat het direct een sprintweekend wordt. Dat betekent dus ook dat de teams en coureurs slechts één training de tijd hebben om te wennen aan het circuit.

Max Verstappen vindt dit niet bepaald een slimme zet. Tijdens de persconferentie na afloop van de Japanse Grand Prix werd hij hiernaar gevraagd. Hij was nogal duidelijk en hij kreeg steun van Sergio Perez en Carlos Sainz: "Ja, het is heel slim om dit te doen. Ik denk niet dat het geweldig is om dit te doen. We hebben er een tijdje niet gereden, dus je weet niet wat er kan gebeuren. Het is dus misschien beter om er een gewoon raceweekend te hebben. Aan de andere kant, dit kan het wel spannender maken en dat willen ze misschien graag zien. Vanuit een performance-perspectief, is het misschien niet het slimste om te doen."