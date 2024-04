Alonso snapt nog steeds helemaal niets van tijdstraf

Het is geen geheim dat Fernando Alonso het oneens is met de straf die hij na afloop van de Australische Grand Prix heeft ontvangen. In Japan wil hij er eigenlijk niet te veel over zeggen, maar hij stelt dat hij op een ander circuit nooit deze straf had gekregen.

Alonso werd in Australië bestraft voor een opmerkelijk moment in de slotronde. De Spanjaard vocht met George Russell, maar dat ging helemaal mis. Russell schoot de muur in en volgens de stewards had Alonso daar schuld aan, omdat hij eerder remde dan hij in de voorgaande rondjes deed. Alonso was het er niet mee eens, hij vond de tijdstraf van twintig seconden veel te zwaar en hij kreeg veel steun van oud-coureurs.

Geen verplichting

Alonso wil zich nu vooral concentreren op het raceweekend in Japan. De Spanjaard laat aan de internationale media wel weten waarom hij het een onterechte straf vindt: "Er is geen verplichting om 57 rondjes op dezelfde manier te rijden. Soms rijden we langzamer om brandstof te besparen of de banden en de accu te sparen. Soms gaan we langzaam de bocht in om in sommige sectoren DRS te geven aan de auto achter je, dat is handig als de auto daarachter sneller is. Al dit soort dingen zijn heel normaal, waren heel normaal en zullen ook heel normaal blijven in de autosport."

Abu Dhabi

Alonso denkt daarnaast ook dat hij op een ander circuit nooit zo'n zware straf had ontvangen. De Aston Martin-coureur wijst naar de grindbakken en hij is dan ook duidelijk: "Dat is honderd procent het geval. Als dit in Abu Dhabi was gebeurd, met een uitwijkmogelijkheid op het asfalt, dan reed George en paar meter verderop alweer op het circuit en had hij mij kunnen inhalen op het volgende rechte stuk. Dan was het geen enkel probleem geweest."