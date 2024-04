Verstappen duidelijk: "Klaar voor de strijd om de winst"

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Japan op jacht naar zijn derde zege van het seizoen. De Nederlandse regerend wereldkampioen voelt zich goed en na zijn uitvalbeurt in Australië haast hij op sportieve revanche op het iconische circuit van Suzuka.

Verstappen gaat nog steeds aan de leiding in het wereldkampioenschap. De Nederlandse Red Bull-coureur kende twee weken geleden een tegenvallende race in Australië. Hij startte de race op de pole position, maar na een paar rondjes viel hij uit met remproblemen. Verstappen baalde eventjes, maar al snel wist hij alles weer te relativeren. In Japan gelden Verstappen en Red Bull dan ook weer als de favorieten.

Tokio

Verstappen vindt het circuit van Suzuka een geweldig circuit. Hij heeft veel goede herinneringen aan de baan waaronder het winnen van de titel in 2022. In zijn vooruitblik spreekt Verstappen zich uit: "Het was fijn om er even tussenuit te zijn met familie en vrienden en het is altijd leuk om wat tijd door te brengen in Tokio. De laatste race, die in Melbourne, was pech en deze dingen gebeuren. Maar we hebben negen overwinningen op rij behaald, wat een indrukwekkende prestatie is, dus we willen dit weekend nog sterker terugkomen."

Strijd

Verstappen voelt zich heel erg goed en hij wil in Japan dan ook weer gaan schitteren. De drievoudig wereldkampioen mikt dan ook op de zege: "Het team heeft alle vertrouwen in het komende weekend in Suzuka. Het is een iconisch circuit en het is altijd leuk om er te rijden. Het circuit heeft veel snelle bochten en er is en hoge bandenslijtage en we moeten ervoor zorgen dat we onze prestaties optimaliseren, vooral met de voorspelde regen voor dit weekend. Ik kijk ernaar uit om weer in de auto te stappen en ik ben klaar voor de strijd om de winst."