Oud-trainer looft Verstappen: "Hij wil gewoon winnen"

Max Verstappen werkte tot en met vorig jaar samen met personal trainer Bradley Scanes. De Britse trainer leerde veel van Verstappen en hij is nog steeds onder de indruk. Volgens Scanes denkt Verstappen namelijk aan niets anders dan winnen, de rest is bijzaak.

Verstappen werkte een aantal jaar samen met Scanes. De Britse trainer besloot eind vorig jaar om iets anders te gaan doen en sinds dit seizoen werkt Verstappen samen met Rupert Manwaring. Scanes heeft Verstappen echter niet uit zijn hoofd gezet en hij is nog steeds enorm onder de indruk van de prestaties van de Nederlandse Red Bull Racing-coureur. Hij is dan ook zeer lovend over Verstappen.

Geboren kampioen

Scanes ziet iets bij Verstappen wat hem heel bijzonder maakt. De trainer is te gast in de podcast van Sky Sports F1 en daar spreekt hij zich uit over zijn samenwerking met Verstappen: "Hij is een geboren kampioen en het winnen zit in zijn DNA. Zijn meedogenloosheid kenmerkt hem. Hij denkt niet eens aan records, maar hij wil gewoon winnen. Dat is een gevolg van hoe hij is, maar ook van hoe zijn vader het door de jaren heen heeft opgebouwd, en hoe ze naar de sport kijken. Hij wil races winnen, maar hij wilde me ook inmaken in een potje FIFA. Ik denk zelfs dat ik hem niet eens bij een potje darten kon verslaan."

Mentaliteit

Voor Scanes was de winnaarsmentaliteit van Verstappen een soort geschenk. Het maakte de onderlinge samenwerking makkelijk, want Scanes vond deze mindset heel erg fijn: "Hij wil altijd winnen. Ik had zelf een vergelijkbare mentaliteit, niet als topsporter, maar wel in mijn eigen vakgebied. Ik wilde altijd de grenzen verleggen, en ik denk dat wij hem daarom ook zo goed met elkaar konden vinden."