'Werkneemster wordt deze week verhoord in Horner-zaak'

De zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is nog lang niet voorbij. Horner werd vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, maar dat betekent niet dat de kous af is. De werkneemster die de klacht indiende is in beroep gegaan en het lijkt erop dat ze deze week zal worden verhoord.

Horner raakte begin dit jaar in opspraak. Het Red Bull-concern bevestigde dat ze bezig waren met een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Hij werd vrijgesproken, maar Red Bull liet amper iets weten over het onderzoek. Dit zorgde voor nog meer geruchten. De twijfel werd alleen maar groter toen de werkneemster werd geschorst en duidelijk werd dat ze in beroep is gegaan.

De werkneemster heeft zich nog niet in de media uitgesproken over de Horner-zaak. Een familievriend liet aan de BBC weten dat dit ook helemaal niet mag, omdat daar juridische afspraken over zijn gemaakt. Volgens PlanetF1 zullen er deze week weer gesprekken gaan plaatsvinden met de werkneemster. Volgens het medium zal ze intensief worden verhoord door Red Bull over de Horner-zaak. Het is niet helemaal duidelijk waarvoor dit zal gebeuren, maar vermoedelijk gaat dit over haar beroep in de zaak. Wanneer er hier een uitspraak over zal worden gedaan, is niet duidelijk.