Werkneemster mag niets zeggen over Horner-zaak

De zaak rondom Christian Horner blijft de gemoederen bezighouden in de Formule 1-wereld. Horner werd vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag, maar er blijven twijfels bestaan. Het lijkt er op dat de werkneemster die de klacht indiende met niemand mag praten over de zaak.

Horner raakte in opspraak nadat het Red Bull-concern bevestigde dat ze bezig waren met een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Horner werd vrijgesproken, maar Red Bull deelde amper details over het onderzoek. Dit zorgde voor veel geruchten, en dat werd alleen maar erger toen bleek dat de werkneemster die een klacht had ingediend, werd geschorst door Red Bull. Ze ging wel in beroep, maar daarover is nog vrij weinig bekend.

In de afgelopen maanden verschenen er veel geruchten in de Britse media. De BBC meldt nu dat de werkneemster nergens op mag reageren, omdat ze een juridisch document heeft ondertekend waarin staat dat ze met niemand over de zaak mag praten, met uitzondering van haar vader en haar broer. Een familievriend laat aan de BBC weten hoe het met haar gaat: "Het is voor iedereen onmogelijk om voor te stellen hoe het met haar gaat. Ze kan er niet over praten en dat zal ze ook niet doen. Ik kan je wel zeggen wat het met haar doet. Elke keer als ik haar wat vraag, barst ze in tranen uit. Ze mag er namelijk niet over praten. Ze voelt zich heel verdrietig, boos, bang, geïntimideerd en alleen."