Verstappen maakte indruk: "Leerde ons wat topsport inhoudt"

Max Verstappen maakt ook dit seizoen weer veel indruk in de Formule 1. De Nederlander heeft al twee races gewonnen en hij geldt als de absolute topfavoriet voor de wereldtitel. Ook bij de KNAF hadden ze al snel door dat Verstappen een uitzonderlijk talent was.

Verstappen debuteerde in 2015 in de Formule 1. Al vroeg in het seizoen 2016 promoveerde hij naar het topteam van Red Bull Racing. Verstappen leerde veel van zijn vader Jos en in het jaar voor zijn debuut in de Formule 1 werd hij opgenomen in het Red Bull Junior Team. Verstappen maakte echter ook een tijdje deel uit van het talentprogramma van de Nederlandse autosportbond KNAF. Daar maakte hij veel indruk.

Maarten van Wesenbeeck maakte Verstappen mee bij de KNAF. Van Wesenbeeck is de algemeen directeur en de voorzitter van het talentenprogramma bij de KNAF. In een interview met Formule 1 Magazine legt hij uit dat talent vaak niet eens het verschil maakt: "Het was zijn benadering. Die was heel anders dan bij de meesten. Van Max heb ik geleerd wat topsport op het hoogste niveau inhoudt. Dat je geen concessies doet aan je doel. Dat heb ik ook zo ervaren in de discussies die ik met Jos had. Ze waren hard richting de bond, maar als je zelf straight bent, kun je ook hard terug zijn. We wisten goed wat we aan elkaar hadden, ik had een prima relatie met Jos. En nog steeds."