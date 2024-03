'Vrouw die klacht indiende tegen Horner wil weer voor Red Bull werken'

De zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is nog lang niet voorbij. Het Red Bull-concern sprak hem vrij, maar dat betekent niet dat de zaak gesloten is. De werkneemster die een klacht indiende ging in beroep en het lijkt erop dat ze nu weer aan de slag wil gaan bij Red Bull.

Begin vorige maand werd duidelijk dat het Red Bull-concern bezig was met een onafhankelijk onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Het onderzoek werd opgestart naar aanleiding van een klacht van een werkneemster van het team. Red Bull sprak Horner uiteindelijk vrij, maar de werkneemster liet het daar niet bijzitten. Enkele weken geleden werd duidelijk dat ze in beroep is gegaan tegen de uitkomst van het onderzoek.

In de tussentijd werd ze ook nog eens geschorst door het team van Red Bull Racing. Dit zorgde voor nog meer onrust en volgens The Independent wil de werkneemster nu weer aan de slag bij Red Bull. Volgens de krant wil ze gewoon weer haar werkzaamheden oppakken bij het team. Ze zou de uitkomst van haar beroep afwachten en dat ze naar arbeidsrechter wil stappen als haar beroep het niet haalt. Volgens The Independent weet de werkneemster dat alles lang kan duren en wil ze dus gewoon weer gaan werken.