'Thaise grootaandeelhouder wil Horner alle macht over Red Bull geven'

De onrust binnen het team van Red Bull Racing is nog lang niet voorbij. De positie van teambaas Christian Horner stond onder druk, maar daar lijkt nu niets meer van over te zijn. Het lijkt er zelfs op dat zijn positie niet is verzwakt, maar juist sterker is geworden.

Het Red Bull-concern voerde afgelopen maand een onafhankelijk onderzoek uit naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Horner. Hij werd vrijgesproken, maar dat zorgde alleen maar voor nog meer geruchten. Wat wel duidelijk werd, is dat de Thaise aandeelhouder Chalerm Yoovidhya aan de kant van Horner staat. De Oostenrijkse eigenaren zouden dan weer iets minder blij zijn met Horner.

Sterker

Volgens Auto, Motor und Sport lijkt het erop dat Horners positie alleen maar sterker is geworden. Volgens het Duitse medium is dat gebleken na een topoverleg in Dubai. Volgens AMuS zouden de Oostenrijkse kopstukken Oliver Mintzlaff en Franz Watzlawick meer bezig zijn met het redden van hun eigen posities. Daarnaast gaan er volgens het medium ook geruchten rond over een opvallend plan van Yoovidhya, hij zou het hoofdkantoor van het Red Bull-concern naar Dubai willen verhuizen.

Plan

Daarnaast staat de Thaise grootaandeelhouder volgens Auto, Motor und Sport volledig achter Horner. Hij zou ook achter een opvallend plan van Horner staan. Het medium meldt dat Horner de volledige controle wil hebben over zowel de autosporttak als het drankjesconcern. De steun kan volgens AMuS alleen in gevaar komen als een civiele rechtbank zou vaststellen dat Horner zich inderdaad grensoverschrijdend heeft gedragen. De machtsstrijd binnen Red Bull lijkt dus nog niet voorbij te zijn.