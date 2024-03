Steiner aangesteld als ambassadeur van GP Miami

Günther Steiner hoeft zich voorlopig niet te vervelen. De Italiaan vertrok eind 2023 als teambaas van Haas, maar hij heeft de racewereld nog lang niet vaarwel gezegd. Steiner was in de afgelopen weken al in verschillende rollen te zien en hij heeft nu nog een job gevonden in Miami.

Steiner is nog steeds zeer populair. Door zijn grote rol in de Netflix-serie 'Drive to Survive' groeide hij uit tot een cultheld en hij maakt daar nu gretig gebruik van. Steiner is geen teambaas meer, maar hij was wel gewoon aanwezig bij de eerste races van het seizoen. Hij was analist voor onder meer het Duitse RTL en in Australië werd hij ook ingezet als interviewer om de top drie op te vangen na de race.

Nu is hij ook aangesteld als een speciale ambassadeur voor de Grand Prix van Miami. Steiner heeft een goede band met de Verenigde Staten en het is dan ook niet vreemd dat men bij hem is uitgekomen. In zijn rol als ambassadeur zal Steiner vooral gaan helpen bij het promoten van de Grand Prix. De race op het circuit rondom het Hard Rock Stadium staat voor de derde keer op de kalender. Het belooft een speciale editie te worden, want er wordt dit jaar een sprintweekend afgewerkt in Miami.