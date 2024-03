'Ferrari komt al in Japan met eerste updates'

Het team van Ferrari is zeer goed aan het nieuwe seizoen begonnen. In Bahrein en Saoedi-Arabië scoorden ze podiumplekken en afgelopen weekend kwam Carlos Sainz als winnaar over de streep in Australië. Nu lijkt het erop dat Ferrari eerder met updates komt dan verwacht.

Het lijkt erop dat Ferrari later dit seizoen een flinke update gaat doorvoeren. De Italiaanse renstal wil de stijgende lijn graag gaan doorzetten en daarvoor zijn verbeteringen nodig. Om in het spoor van Red Bull Racing te kunnen blijven, moet men blijven door ontwikkelen. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com introduceert Ferrari al in Japan de eerste belangrijke updates van het jaar. Het gaat hier om kleine verbeteringen, waaronder een nieuwe vloer.

Het is logisch dat deze nieuwe onderdelen al in Suzuka worden geïntroduceerd, want er worden sprintraces verreden in China en Miami. Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com laat deze vervroegde update zien dat Ferrari de productie heeft opgeschroefd. Het is de verwachting dat Ferrari in Imola het grote updatepakket gaat introduceren. De wagens van Sainz en Charles Leclerc zullen volgens het Italiaanse medium een metamorfose ondergaan in Emilia-Romagna. Vooral de opbouw van de updates zal gaan veranderen. Het lijkt erop dat ze meer de kant van Red Bull op zullen gaan met het ontwerp.