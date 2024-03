Aston Martin maakt zich geen zorgen over Ben Sulayem-zaak

De Formule 1-wereld werd vorige week opgeschrikt toen duidelijk werd dat de FIA bezig is met een onderzoek naar FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Hij zou zich onder meer hebben bemoeid met een race-uitslag. Het ging hier om een straf van Fernando Alonso, maar bij Aston Martin maakt men zich geen zorgen.

De BBC meldde vorige week dat een klokkenluider naar de FIA was gestapt met een aantal klachten. Zo zou Ben Sulayem hebben geprobeerd om het circuit van Las Vegas te laten afkeuren. Daarnaast zou hij hebben geprobeerd om de uitslag van de Saoedische Grand Prix van 2023 te veranderen. Hij zou daar hebben geprobeerd om een straf van Alonso te laten vervallen. Opvallend genoeg werd de straf ook teruggedraaid na een beroep van Aston Martin.

Bij het team van Aston Martin maakt men zich geen enkele zorgen over het onderzoek naar Ben Sulayem. Teambaas Mike Krack weet wat er in de desbetreffende race gebeurde, maar tegenover de internationale media is hij uiterst kalm: "Ik denk dat wij twaalf maanden geleden één van de betrokken partijen waren. In de documenten van de stewards is te lezen hoe het hele proces daar is verlopen. Wij hebben ons recht op herziening toegepast. We hebben toen nieuw bewijs aangedragen en de straf is daarna teruggedraaid. Vanuit dat oogpunt is de hele zaak voor ons duidelijk en hebben we het afgesloten."