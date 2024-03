Red Bull wint wel in Australische pitlane

Het team van Red Bull Racing kende een redelijk tegenvallend raceweekend in Australië. Max Verstappen viel af vroeg uit en Sergio Perez reed een redelijk kleurloze race. Toch wisten ze wel te domineren op een ander gebied, ze waren razendsnel in de pitlane.

Red Bull voerde namelijk de snelste pitstop van het jaar uit in Melbourne. Perez kreeg binnen 2,10 seconden een viertal nieuwe banden van Red Bull. Daarmee waren ze net iets sneller dan Ferrari dat in 2,18 seconden de banden van Charles Leclerc verwisselde. Ook het team van Alpine maakte een positieve indruk in de pitstraat, want ze stuurden Esteban Ocon binnen 2,43 seconden weer het asfalt op. De teams van Mercedes en Visa Cash App RB maakten de top vijf compleet.

Trying their best to save the day, the @redbullracing mechanics delivered the fastest pit stop in Melbourne.#F1 #DHLF1 #AustralianGP #DHLFastestPitStop pic.twitter.com/zeUoRsel5Q