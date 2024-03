Verstappen valt uit in Australische Grand Prix door kapotte rem

De Australische Grand Prix is uitgedraaid in een enorme teleurstelling voor Max Verstappen. Hij kon zijn tiende race op rij winnen, maar in plaats daarvan viel zijn droom in duigen. Een brandende achterrem gooide roet in het eten en Verstappen viel uit.

Verstappen behield de leiding bij de start, maar na een paar ronden moest hij Carlos Sainz erlangs laten. Verstappen klaagde over problemen met zijn wagen, maar toen er ineens rook uit zijn RB20 kwam werd duidelijk dat er echt iets helemaal mis was. De achterrem brandde en Verstappen kon zijn weg niet vervolgen. Het is zijn eerste uitvalbeurt sinds 2022.