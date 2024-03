Verstappen verwacht enorm interessante race

Max Verstappen veroverde vandaag de pole position in Australië. De Nederlander was net iets sneller dan de jagende Carlos Sainz en hij wist zijn Red Bull net op tijd onder controle te krijgen. Verstappen kampte met balansproblemen en hij verwacht een interessante race.

Het was wel duidelijk dat Verstappen niet heel tevreden was met zijn RB20. Al het helemaal weekend is hij zeer kritisch als hij met zijn engineer praat over de boordradio. Ook aan het begin van de kwalificatie liet hij weer merken dat niet alles in orde was met zijn Red Bull Racing-bolide. Aan het begin van de derde kwalificatiesessie paste het team het één en ander aan, en Verstappen reed naar pole.

Verstappen was alleen niet overal blij mee. De Nederlandse regerend wereldkampioen voelde zich niet onvoorbereid, maar de problemen met de balans zorgden wel voor problemen. Tijdens de persconferentie voor de top drie sprak Verstappen zich daarover over: "Of we onvoorbereid waren? Nee, niet echt. We hebben wel veel werk geleverd, ook deze ochtend. Het was wat lastiger om de juiste balans te vinden in de auto. Hopelijk komen we er morgen achter dat het goed genoeg is voor de race, want Ferrari ziet er snel en comfortabel uit. Dus het wordt een interessante race morgen."