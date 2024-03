Verstappen ondanks pole position niet helemaal tevreden

Max Verstappen pakte vandaag de pole position in de Australische kwalificatie. De Nederlander was snel, maar na afloop was hij zeker niet tevreden. Verstappen legde na afloop zelf uit wat hij had laten aanpassen waardoor hij toch de pole heeft kunnen pakken.

Verstappen was in de vrije trainingen niet helemaal tevreden met de prestaties van zijn RB20. De Nederlander klaagde meerdere keren over de boordradio. Hij vond dat het beter moest gaan en ook aan het begin van de kwalificatie meldde hij zich chagrijnig op de radio. Hij reed rond met een nieuwe motor, Red Bull wilde geen risico's nemen dat Verstappen op vrijdag hard over de kerbstones was geknald.

Aanpassingen

Volgens Verstappen was de motorwissel niet per se nodig, maar hij kon ermee leven. Dit was echter niet het punt wat hij wilde aanpassen. Na afloop van de kwalificatie legde hij aan Viaplay uit wat er volgens hem beter moest: "Zelfs tijdens de kwalificatie vond ik het niet helemaal lekker lopen. Vooral in Q1 en Q2 was dat het geval. Maar in Q3 hadden we een kleine aanpassing doorgevoerd en daarna voelden allebei mijn rondjes goed aan."

Derde sector

Verstappen had het ook niet overal op de baan even makkelijk. De Nederlandse regerend wereldkampioen worstelde zich door de problemen heen, maar hij stelt wel dat dit niet helemaal van harte ging: "Over het algemeen is de laatste sector voor ons een beetje moeilijk. Maar uiteindelijk ging ook dat vandaag in de kwalificatie weer een stukje beter." Verstappen moet het in de race wel zonder de rugdekking van zijn teamgenoot Sergio Perez doen, want de Mexicaan ontving een gridstraf.