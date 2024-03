Perez houdt rekening met razendsnelle Ferrari's

Sergio Perez bleef een beetje achter op zijn teamgenoot Max Verstappen op de vrijdag in Melbourne. Bij Red Bull Racing gaan de alarmbellen nog niet af en ook Perez maakt zich niet druk. Hij denkt wel dat zijn team de Ferrari's goed in de gaten moet gaan houden.

Perez noteerde in de eerste vrije training de zesde tijd. Later op de dag kwam de Mexicaan niet veel verder dan de achtste tijd in de tweede training. De verschillen waren echter heel erg klein waardoor men zich bij Red Bull geen zorgen maakt. Maar voor het eerst dit jaar lijken ze wel een echte concurrent erbij te hebben gekregen. De Ferrari's oogden zeer rap en Perez wil dan ook dat zijn team hier naar kijkt.

Werk aan de winkel

Na afloop van de tweede vrije training is Perez dan ook zeer realistisch over zijn kansen op het circuit van Albert Park. De Mexicaan legt het uit aan de officiële kanalen van de Formule 1: "Over het algemeen denk ik dat wij nog wel wat werk moeten verrichten. De bandendegradatie was niet geweldig tijdens de longruns, dus daar moeten we nog wel wat aan gaan doen. Ik denk wel dat we ons op een goede positie bevinden. De voortekenen voor morgen zien er dus goed uit."

Ferrari

Perez vindt dus wel dat er gekeken moet worden naar de snelheid van de Ferrari's. Charles Leclerc noteerde de snelste tijd in de tweede vrije training en hij zag er zeer vlot uit. Dat is Perez ook opgevallen en daar doet hij niet moeilijk over: "Ik denk dat deze baan beter bij hen past. Ze zien er best sterk uit in de longruns. Ik denk dat het best een uitdaging gaat worden om ze dit weekend te verslaan."