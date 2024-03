Verstappen tevreden na rommelige dag: "Niets zorgwekkends"

Max Verstappen kende geen probleemloze vrijdag in Melbourne. De Nederlandse regerend wereldkampioen noteerde twee keer een tweede tijd, maar miste in de tweede training wel veel baantijd vanwege reparatiewerkzaamheden aan zijn auto. Volgens Verstappen was er niets zorgwekkends aan de aan hand.

Verstappen was zeker niet de enige coureur die vreesde voor schade aan zijn vloer. Aan het einde van de eerste vrije training liet hij weten dat hij het vermoeden had dat zijn vloer beschadigd was geraakt. Dit gevoel leek te kloppen, want Verstappen stond ruim twintig minuten aan de kant in de tweede sessie van de dag. Eenmaal op de baan ging hij weer ouderwets snel over het asfalt.

Vloer

Verstappen stelt dat dit kwam door de rommelige situatie in de eerste training. Hij maakt zich er niet zoveel zorgen over als hij reageert bij Verstappen.com: "Ik ging te wijd en ik beschadigde de vloer en het chassis. Het duurde helaas wat langer om dit te repareren, dus ik verloor iets van twintig minuten. We konden het wel snel omdraaien. Ik heb min of meer mijn programma weten af te werken. Ik had wat meer rondje willen rijden tijdens de long run, maar als je twintig minuten mist is dat wat het is."

Finetunen

Verstappen maakt zich ook niet te veel zorgen over de rest van het weekend. De Nederlander ziet geen beren op de weg en hij is hoopvol voor VT3, de kwalificatie en de Grand Prix. Hij legt zijn gevoel dan ook uit: "Ferrari ziet er snel uit, maar wij kunnen nu ook nog wat dingen gaan finetunen. Dus er is niets geks of zorgwekkends aan de hand. We moeten de auto gewoon een beetje finetunen.