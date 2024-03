Alonso maakt pas in zomer keuze over toekomst

Fernando Alonso kan dit jaar een grote rol gaan spelen op de rijdersmarkt in de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen beschikt over een aflopend contract bij Aston Martin en hij weet dat er veel interessante stoeltjes vrijkomen. Toch stelt Alonso dat hij pas in de zomer met duidelijkheid gaat komen.

Alonso is de oudste coureur van het veld, maar hij is nog steeds één van de beste coureurs van de Formule 1. De Spanjaard weet dat er na dit jaar zitjes vrijkomen bij Red Bull Racing en Mercedes, maar toch blijft hij terughoudend. Eerder stelde Alonso al dat hij rustig gaat nadenken over zijn toekomst, tegelijkertijd maken ze er bij Aston Martin geen geheim van dat ze zijn contract graag willen verlengen.

Vraag

In Australië heeft Alonso nu iets meer duidelijkheid gegeven over zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport. Aan Motorsport.com laat hij weten dat hij pas in de zomer een beslissing gaat nemen, zijn reden hiervoor is heel simpel: "Zodat ik niet maandenlang dezelfde vroeg hoef te beantwoorden. Alles wat ik zeg kan weer verkeerd worden begrepen. Daarom zeg ik voorlopig niets totdat ik zelf de beslissing heb genomen om door te gaan."

Prioriteit

Alonso laat ook weten dat hij eerst zijn team Aston Martin op de hoogte zal gaan brengen van zijn plannen. Volgens de Spaanse tweevoudig wereldkampioen is dit niet meer dan logisch: "Dat is mijn prioriteit. Ik ben loyaal omdat het team mij twee jaar geleden een kans heeft gegeven en daar ben ik ze dankbaar voor. Als ik besluit om door te gaan, maar geen overeenstemming bereik met Aston Martin, zal ik ergens anders gaan kijken. Dat zou echter pas mijn tweede optie zijn."