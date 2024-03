Perez: "Zou een klap zijn als Verstappen vertrekt"

De onrustige situatie rondom het team van Red Bull Racing zorgde in de afgelopen weken voor de nodige onrust. In Melbourne lijkt de rust redelijk te zijn teruggekeerd. Sergio Perez is blij met de huidige sfeer binnen het team, maar hij stelt wel dat het een klap zou zijn als Max Verstappen zou vertrekken.

Verstappen liet in Melbourne weten dat het zijn intentie is om bij Red Bull te blijven. Toch ging het in de afgelopen dagen veelvuldig over een mogelijk vertrek. Hij werd in verband gebracht met een mogelijke transfer naar grote concurrent Mercedes. Bij de Duitse renstal maakten ze er geen geheim van dat ze de komst van Verstappen wel zien zitten. De Nederlander bedankte Toto Wolff zelfs voor zijn complimenten.

Volgens Red Bull-coureur Sergio Perez staat het team nu als een huis. De Mexicaan is trots op het team en daar is hij duidelijk over, hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Ik denk dat het team er heel goed voor staat. De resultaten zijn sterk en er heerst een harmonieuze sfeer binnen het team. Het kost jaren voordat je zoiets voor elkaar hebt gekregen. Er is een goede dynamiek in het team. Iedereen werkt heel erg goed samen. De hele engineergroep opereert als een eenheid. Dit zie je terug op de baan. Ik zie niet in waarom dit ineens zou veranderen. Maar het zou natuurlijk een klap zijn voor het team als Max zou vertrekken."