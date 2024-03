Verstappen dankt Wolff: "Mooi om zoiets te horen!"

Max Verstappen werd in de afgelopen weken meermaals in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. De Nederlander beschikt nog over een langdurig contract bij Red Bull Racing, maar de onrust aldaar zorgde voor veel geruchten. Verstappen kan wel lachen om de Mercedes-verhalen.

Het team van Mercedes reageerde snel na de onrust binnen Red Bull. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde meerdere keren dat hij wel interesse heeft in de diensten van Verstappen. In Saoedi-Arabië zei Wolff grappend dat hij wel een handstand zou doen om Verstappen over de streep te trekken. Vooralsnog heeft dat nog geen effect gehad, maar de geruchtenstroom is nog lang niet gestopt.

Respect

In Australië kreeg Verstappen voor het eerst de kans om te reageren op de woorden van Wolff. De Nederlander werd door de internationale media geconfronteerd met de verhalen en hij reageerde met een lach: "Ik kan het wel begrijpen dat hij dat zegt! Het heeft echter geen impact op mij en op wat ik zou doen. Het is altijd mooi om zoiets te horen. Toto en ik hebben zeker onze momenten gehad, maar dat is normaal tussen twee teams die strijden om het wereldkampioenschap. Het respect is er altijd geweest. Vanuit mijn kant zorgen deze opmerkingen niet voor veranderingen."

2028

Verstappen staat nog tot en met 2028 onder contract bij Red Bull Racing, maar er kan dus nog van alles gebeuren in de tussentijd. De regerend wereldkampioen wordt gevraagd of hij ooit voor Mercedes zal rijden en zijn antwoord is zeer duidelijk: "Nee, nee, ik weet het niet! Ik weet niet wat er na 2028 gaat gebeuren. Ik weet niet of ik dan nog actief ben in de Formule 1, of ik verder ga of dat ik een nieuwe deal sluit. Ik weet het simpelweg niet."