Verstappen hoopt op leukere race in Melbourne

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Australië op jacht naar zijn derde zege van het seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft veel zin in de race in Melbourne, maar hij weet dat er genoeg uitdagingen op hem liggen te wachten op het circuit van Albert Park.

Verstappen is zeer sterk aan het nieuwe seizoen begonnen. Hij kwam als winnaar over de streep in Bahrein en Saoedi-Arabië en hij geldt dan ook als de topfavoriet voor de zege in Albert Park. Vorig jaar schreef hij de chaotische Grand Prix al op zijn naam en nu lijkt zijn Red Bull-bolide weer onverslaanbaar te zijn. De verwachtingen zijn hoog, maar Verstappen is zoals altijd weer ijzig kalm.

Compromis

Verstappen heeft er in ieder geval weer zin in om in de cockpit van zijn RB20 te kruipen. Hij is dol op de baan en hij spreekt zich uit zijn vooruitblik: "We kijken ernaar uit om deze week in Melbourne te racen. De baan heeft nu een zeer snelle lay-out, die een goede mix vereist van snelheid op de rechte stukken en behoorlijke grip in de bochten, dus het gaat allemaal om het vinden van een compromis. Door het nieuwe asfalt is het circuit een stuk gladder geworden en leuker om op te rijden, dus daar kijken we naar uit."

Strategie

Verstappen weet waar de mogelijke valkuilen liggen in Melbourne. Hij heeft zich er zo goed mogelijk op voorbereid, maar hij wil ook de sfeer gaan proeven: "We hebben ook zachtere bandencompounds bij ons vergeleken met vorig jaar, wat het lastiger zal maken qua strategie, maar hopelijk betekent dat wel meer racespektakel met meer pitstops. Omgaan met de jetlag is altijd een uitdaging, maar het is altijd geweldig om in Melbourne te zijn en het is super om alle gepassioneerde racefans te zien!"