FIA keurt wagen Verstappen goed na inspectie in Jeddah

Na afloop van elke Grand Prix voert de FIA een grondige inspectie uit bij één van de auto's. Deze wagen wordt willekeurig uitgekozen en meestal gaat het om een wagen uit het middenveld. De FIA heeft bekend gemaakt dat ze in Saoedi-Arabië de wagen van Max Verstappen hebben bekeken.

In aanloop naar de Australische Grand Prix heeft de Technical Delegate van de FIA bekend gemaakt dat zijn team in Jeddah de Red Bull-bolide van Max Verstappen heeft bekeken. Ze controleerden de dampers van alle ophangingen, het systeem van de air intake van de krachtbron, het systeem dat de koelingen doet en alle sensoren die bij alle genoemde delen van de auto horen. Volgens de FIA voldeed de Red Bull aan alle regels, dus blijft de zege van Verstappen gewoon staan.

New document: Post-Race Checks on Car 01, Saudi Arabian GP

Published on 20-03-2024 08:40 CET