Ben Sulayem stelt dat hij Las Vegas mocht afkeuren

FIA-president Mohammed Ben Sulayem raakte begin deze maand in opspraak. De FIA zou onderzoek naar hem doen, omdat hij onder meer zou hebben geprobeerd om het circuit van Las Vegas te laten afkeuren. Volgens Ben Sulayem zou het echter volledig legaal zijn om dit te doen.

De BBC meldde begin deze maand dat de FIA onderzoek zou doen naar meerdere zaken omtrent Ben Sulayem. Zo zou hij hebben geprobeerd om een straf van Fernando Alonso terug te draaien en hij zou er bij officials op hebben aangedrongen om het circuit van Las Vegas af te keuren. De FIA bevestigde later dat ze inderdaad bezig waren met een onderzoek, maar ze noemden de naam van Ben Sulayem niet.

Steun

Ben Sulayem heeft nu voor het eerst gereageerd op de beschuldigingen. De FIA-president is zich van geen kwaad bewust in de Las Vegas-zaak. Bij GP Racing spreekt hij zich uit: "De president van de FIA is degene die de homologatie van alle circuits ondertekent. Ik stond erachter. Ik had nee kunnen zeggen, want de baan was niet op tijd klaar voor de keuring. Zodra mijn team zei dat de baan veilig was deed ik het, ik ben een coureur en ik geef om het welzijn van de rijders, onze staf en de marshalls, was het een grote zaak."

Legaal

Volgens Ben Sulayem zou het ook niet erg zijn geweest als hij de baan wel had afgekeurd. Hij is van mening dat ook dan alles volgens het boekje was verlopen: "Als ik nee had gezegd, was dat helemaal geen ramp geweest voor de Formule 1. Het zou ook helemaal legaal zijn geweest. Maar ik doe voorzichtig, want ik houd van deze sport. Uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. We hebben verschillende missies, maar we zitten dus in dezelfde boot. We kunnen de sport niet laten vallen."