Hoopvolle Wolff wil presteren in Melbourne

Het team van Mercedes is op een redelijk tegenvallende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Duitse renstal heeft nog steeds een grote achterstand op Red Bull Racing en ze zoeken naar oplossingen om het gat te verkleinen. Toto Wolff heeft goede hoop en hij wil iets moois laten zien in Melbourne.

Mercedes kondigde voorafgaand het seizoen aan dat ze dit jaar echt het gevecht aan willen gaan met Red Bull Racing. De Duitse renstal gooide het concept helemaal om, maar dat betekent niet dat ze uit de problemen zijn. Lewis Hamilton en George Russell worstelen nog steeds met de wagen en in Bahrein en Saoedi-Arabië bleven ze steken in het middenveld. Dit weekend willen ze daar verandering in gaan brengen.

Teambaas Toto Wolff heeft er een goed gevoel over. De Oostenrijker wil de aanval gaan openen en hij is daar zeer duidelijk over in de preview van Mercedes: "In Bahrein en Saoedi-Arabië hebben we niet gepresteerd op de gehoopte manier, maar er zit zeker potentie in de W15. We zijn sterk aan elk weekend begonnen, maar we konden niet laten zien wat we in huis hadden. De achtervolgers zitten zo dichtbij, en dat betekent dat je bij iets kleins al drie tot vier posities op de grid kan verliezen. Dat betekent dus ook dat je met een kleine verbetering drie tot vier posities kan winnen. Het is belangrijk om elk weekend de potentie te maximaliseren. In Australië krijgen we weer een kans om dat te laten zien."