"Is Verstappen ook oppermachtig in een Mercedes?"

Het team van Mercedes hoopte dit jaar de aanval te kunnen openen op Red Bull Racing. Na twee races moet men echter concluderen dat de achterstand op Red Bull nog steeds zeer groot is. Ralf Schumacher denkt dat zelfs Max Verstappen nu niet kan winnen in een Mercedes.

In de afgelopen weken gingen er geruchten rond over een mogelijke overstap van Verstappen naar Mercedes. Deze verhalen volgden na kritiek van zijn vader Jos op Red Bull-teambaas Christian Horner. Verstappen beschikt over een langdurig contract bij Red Bull Racing, maar er zouden clausules bestaan waardoor hij eerder kan vertrekken bij de Oostenrijkse renstal. Bij Mercedes is er voor 2025 in ieder geval een zitje vrij, omdat Lewis Hamilton naar Ferrari vertrekt.

Een mogelijke transfer naar Mercedes zou in ieder geval wel een stapje terug zijn, want Red Bull is momenteel oppermachtig. Oud-coureur Ralf Schumacher laat aan Sport1 weten dat een overstap van Verstappen wel voor meer spanning zou zorgen: "Mercedes heeft nu een te grote achterstand voor Max om direct te kunnen winnen. Toto Wolff lijkt wel ontslag te hebben genomen als hij met de media praat. Op een of andere manier hebben de engineers van Mercedes nog steeds het nieuwe concept nog niet begrepen. Als Max drie tienden sneller is dan de rest, zou het nu niet genoeg zijn voor de zege. Het zou in ieder geval wel spannender zijn."