Ralf Schumacher klaar met Horner: "Grote schade voor Red Bull"

De zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner blijft de gemoederen flink bezighouden. Red Bull heeft hem vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Toch blijft de zaak hem maar achtervolgen en Ralf Schumacher stelt dat dit zeer schadelijk is voor Red Bull.

Het Red Bull-concern bevestigde vorige maand dat ze een onafhankelijk onderzoek waren begonnen naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Het regende geruchten, maar uiteindelijk werd Horner vrijgesproken. De Brit gaf aan dat hij helemaal niets meer wil zeggen over de zaak. Maar inmiddels lijkt het erop dat de vrouw die de klacht heeft ingediend in beroep gaat, de zaak lijkt dus nog lang niet voorbij te zijn.

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher is helemaal klaar met de zaak. De Duitser vindt dat het veel te ver gaat en bij Sport1 is hij enorm kritisch: "Pas op raceday in Bahrein ging het een beetje over de sport. Ik leef mee met zijn familie, maar er is maar één persoon die dit alles is begonnen, dat is hijzelf. Ik kan gewoon niet accepteren dat hij er niet meer op wil praten. Je hoort ook niets meer over de werknemer, dat is niet goed. Niemand heeft het meer over haar. Eén ding is zeker: zolang dit doorgaat, doet het Red Bull enorm veel schade aan."