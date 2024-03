Video: Steiner draait rondjes in een Australische Supercar

Günther Steiner vertrok begin dit jaar als teambaas van het team van Haas. De Italiaan kreeg geen nieuw contract en hij werd vervangen door Ayao Komatsu. Steiner heeft nu tijd voor andere dingen, afgelopen weekend nam hij plaats in een Supercar tijdens het Adelaide Motorsport Festival.

Steiner kroop in Adelaide in een Ford Mustang die wordt gebruikt in het Australische Supercar-kampioenschap. Hij zat niet achter het stuur, maar in de bijrijdersstoel. Supercar-coureur James Courtney zat achter het stuur en hij trapte het gaspedaal flink in. Steiner had het naar zijn zin, maar hij had er overduidelijk moeite mee om zijn gezicht in de plooi te houden.