Video: Verstappen gaat viral met kennis van Franse taal

Max Verstappen is in de afgelopen dagen veelvuldig te zien op streamingsplatform Twitch. Samen met zijn simracevrienden van Team Redline is hij daar te zien terwijl hij gamet. Veel van deze clips gaan viral. Deze week werd de in Monaco woonachtige Verstappen gevraagd naar zijn kennis van de Franse taal.

“max do u speak french?”

max: oui. bien sûr. je m’appelle frikandel



most dutch hes ever been pic.twitter.com/H36spPMNGt — nini (@SCUDERIAFEMBOY) March 13, 2024