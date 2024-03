'Werkneemster officieel in beroep gegaan in Horner-zaak'

De zaak rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is voorlopig nog niet ten einde. Het Red Bull-concern sprak hem vrij, maar daarmee is de storm nog niet gaan liggen. Nu lijkt het er op dat de vrouw die de klacht indiende officieel beroep heeft aangetekend.

Gisteren werd al duidelijk dat de vrouw die een klacht indiende tegen Horner van plan was om een klacht in te dienen. Meerdere media melden dat ze een nieuwe advocaat in de arm had genomen en dat ze daardoor langer de tijd had gekregen om een klacht in te dienen. Red Bull wilde niets kwijt over deze zaak, maar het heeft er alle schijn van dat er snel een nieuw hoofdstuk zal worden geschreven in de Horner-zaak.

De Britse krant The Telegraph meldt nu dat de vrouw de daad bij het woord heeft gevoegd. Volgens de krant heeft de vrouw nu officieel een beroep aangetekend tegen de uitslag van het onderzoek. Red Bull sprak Horner vrij van grensoverschrijdend gedrag, maar nu lijkt het er dus op dat alles op nieuw moet gaan gebeuren. De werkneemster werd een paar weken geleden geschorst door Red Bull en dat zorgde voor nog meer speculatie. Ondanks dat er nu een officieel beroep lijkt te liggen, is het wel de verwachting dat Horner volgende week gewoon aanwezig is in Australië.