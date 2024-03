Ambitieus Aston Martin wil Red Bull inhalen qua ontwikkeling

Het team van Red Bull Racing is op een ijzersterke wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De Oostenrijkse renstal won met Max Verstappen de eerste twee races van het jaar en hun voorsprong lijkt weer heel groot te zijn. Toch denkt men bij Aston Martin dat ze Red Bull kunnen gaan bijhalen.

Red Bull gold voorafgaand dit seizoen al als de grote titelfavoriet. In Bahrein maakte Verstappen alle verwachtingen waar door met een enorme voorsprong als eerste over de streep te komen. Een week later herhaalde hij dat kunststukje in Saoedi-Arabië. De concurrentie weet dat er iets moet gebeuren, want anders beleven Verstappen en Red Bull weer net zo'n machtig seizoen als vorig jaar het geval was.

Bij het team van Aston Martin heerst in ieder geval optimisme. Performance Director Tom McCullough laat aan de internationale media weten dat hij denkt dat zijn team Red Bull kan bijhalen: "Ik denk dat iedereen kan worden bijgehaald. We zagen vorig jaar het ontwikkelingsproces van McLaren tijdens het seizoen, dat was heel indrukwekkend. Oké, ze begonnen op een slecht startpunt, maar zelfs vanaf daar was het indrukwekkend. Ik denk dat hier de focus op lag tijdens de wintermaanden."

Stil staan

McCullough is van mening dat er van alles mogelijk is. Hij wil er in ieder geval voor gaan zorgen dat Aston Martin niet stil blijft staan in de jacht op Red Bull: "Wij willen niet stil blijven staan, dat wil niemand. Red Bull heeft daarnaast ook niet zoveel ontwikkelingstijd in de windtunnel. Ze zijn overduidelijk een goed geoliede machine met veel werknemers en ze bevinden zich al geruime tijd in een sterke positie. Wij bevinden ons nog steeds in een groeifase, we moeten nog leren hoe we moeten samenwerken. We hebben hier ook een nieuwe fabriek en een nieuwe simulator."