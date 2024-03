Russell snapt vertrek Hamilton: "Verandering is ook goed"

George Russell weet nu al dat hij vanaf volgend jaar een nieuwe teamgenoot heeft. De Britse Mercedes-coureur toont begrip voor het feit dat zijn huidige teamgenoot Lewis Hamilton naar Ferrari vertrekt na dit jaar. Russell stelt dan ook dat verandering soms goed is.

Hamilton maakt dit seizoen nog af bij Mercedes, maar daarna zal hij de overstap gaan maken naar Maranello. Het is vooralsnog niet duidelijk wie zijn opvolger wordt, maar al meerdere coureurs zijn in verband gebracht met het zitje. Onder meer Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Andrea Kimi Antonelli en zelfs Max Verstappen werden genoemd. Voor Russell lijkt het allemaal niet zoveel uit te maken.

Spannend

Russell probeert zich niet al te druk te maken over de opvallende situatie binnen zijn team. Hij weet dat sommigen het zien als een onzekere toekomst, maar tegenover de internationale media is hij duidelijk: "Ik denk dat het voor iedereen een spannend vooruitzicht is. Het is spannend voor Lewis en het is ook spannend voor de sport. Hij en Mercedes hebben samen zoveel succes gehad. Verandering is trouwens soms ook goed. Lewis is nog steeds heel erg gemotiveerd en we werken goed samen als team."

GOAT

Russell wil nog niet gaan speculeren over wie zijn nieuwe teamgenoot gaat worden. De Brit benadrukt wel dat hij geen inspraak heeft over wie zijn nieuwe teamgenoot wordt: "Ik heb duidelijk gemaakt dat ik wel tevreden ben met iedereen. Als je Lewis als teamgenoot hebt, dan weet je, hij is al de GOAT. Dus ik heb het gevoel dat de lat wel vrij hoog ligt. Maar Toto is echt transparant geweest tijdens de gesprekken, dus de tijd zal het gaan leren."