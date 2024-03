Jordan ziet grote problemen bij Ricciardo

Daniel Ricciardo is op een zeer teleurstellende wijze aan het seizoen begonnen. De Australiër bleef in Bahrein en Saoedi-Arabië ver achter en dat zorgt voor kritiek. Volgens Eddie Jordan geeft een goede persoonlijkheid en een gulle glimlach Ricciardo niet het recht om in de Formule 1 te rijden.

Ricciardo aast dit jaar op zoveel mogelijk goede resultaten. De Visa Cash App RB-coureur weet dat hij kans maakt op een zitje bij Red Bull Racing voor 2025. Vooralsnog vallen zijn resultaten redelijk tegen. In Bahrein en Saoedi-Arabië heeft hij nog geen WK-punt gepakt en in die races maakte hij ook geen sterke indruk. In Saoedi-Arabië wist hij ternauwernood een crash te voorkomen nadat hij was gespind.

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan is nogal kritisch op de prestaties van Ricciardo. De Ier is daar nogal duidelijk over in zijn podcast 'Formula For Success': "Ik denk niet dat er een meer geliefd persoon bestaat in de Formule 1, hij heeft in ieder geval wel de beste glimlach die ik in deze sport heb gezien. Het is magisch om hem in je team te hebben. Maar weet je, dat geeft je niet het recht om voor een team te rijden. Ik vreesde dat zijn tijd bij McLaren nogal duidelijk was. Sindsdien is er niets dat mij zou overtuigen om mijn welverdiende sponsorgeld te investeren in Daniel. Hij heeft meer dan wie dan ook een resultaat nodig."