Perez weigert te denken aan pensioen

Sergio Perez weet dat hij dit seizoen moet presteren in de Formule 1. De Mexicaan beschikt over een aflopend contract bij Red Bull Racing, maar hij maakt nog kans op een contractverlenging. Perez moet er in ieder geval niet aandenken om snel met pensioen te gaan.

Perez is goed aan het nieuwe seizoen begonnen. Hij kwam in Bahrein en Saoedi-Arabië als tweede over de streep, maar hij had daar wel een flinke achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen. Maar vooralsnog is men bij Red Bull tevreden over de prestaties van Perez. De Mexicaan maakt nog altijd kans op een contractverlening en hij maakt er ook geen geheim van dat hij nog gewoon door wil gaan met racen.

Genieten

Perez geniet ondertussen van zijn leven in de Formule 1. De Mexicaan is dol op zijn werk en dat steekt hij ook niet onder stoelen of banken in gesprek met The Athletic: "Elke zondag na mijn meetings met de engineers, ga ik naar huis en denk dan denk ik echt 'Ik ben hier dol op.' Het feit dat ik mag praten met engineers van dit niveau, mag rijden tegen dit soort coureurs, mag samenwerken met Max en de beste engineers ter wereld, dat is echt geweldig."

Kinderen

Perez realiseert zich wel dat hij iets anders is dan zijn concurrenten. De Mexicaan wijst vooral naar het feit dat hij een gezinnetje heeft: "Ik ben anders. Anders omdat ik vier kinderen heb die ik graag wil zien opgroeien. Als ze een bepaalde leeftijd hebben bereikt, dan wil ik ook aanwezig zijn, van ze genieten en ze helpen in hun jacht op hun dromen. Ik wil onderdeel zijn van hun dromen. Ik weet dat ik niet voor altijd in deze sport zal zijn, maar het inspireert mij dat mijn jongste zoon mij kan zien racen. Ik ga voorlopig dus nog niet met pensioen."