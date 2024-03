Famin in shock door slechte seizoenstart Alpine

Het team van Alpine is op een enorm tegenvallende manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De verwachtingen waren niet hoog, maar men had niet verwacht dat de resultaten zo zouden tegenvallen. Teambaas Bruno Famin omschrijft het dan ook als een soort shock.

Alpine wist in Bahrein en Saoedi-Arabië geen deuk in een pakje boter te rijden. Coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly bleven ver achter en ze worstelden met hun auto's. Ook op bestuurlijk vlak was het onrustig aangezien technisch directeur Mat Harman en Head of Aerodynamics Dirk de Beer het team verlieten. Alpine koos er vervolgens voor om de functie van technisch directeur in drieën op te splitsen.

Shock

Alpine-teambaas Bruno Famin geeft toe dat deze start van het seizoen nogal pijnlijk is. Famin baalt als een stekker van de resultaten en hij wordt geciteerd door RaceFans: "Het was een shock, maar we hadden een heel erg lastige start van het seizoen verwacht. We wisten dit, dit is wat we zeiden tijdens de launch. Maar om eerlijk te zijn was het echt een shock dat we op de laatste rij stonden in de kwalificatie. Het was een bevestiging van het feit dat we iets moesten veranderen."

Structuur

Famin vindt het een goed idee dat Joe Burnell, David Wheater en Ciaron Pilbeam nu fungeren als technisch directeuren. Famin heeft ook het gevoel dat er potentie in de auto zit: "Het feit dat we drie technische directeuren hebben zorgt ervoor dat de organisatie horizontaler is geworden en nu minder verticaal is. Er is meer activiteit. Het motto is echt dat we onze mensen willen ontwikkelen. We hebben heel erg getalenteerde mensen onder contract staan en we willen ze zoveel mogelijk bij het project, het team en het bedrijf betrekken."