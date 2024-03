Wolff geeft GT3-crash toe: "Rijvaardigheid niet optimaal"

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een verleden als coureur. De Oostenrijker kroop eerder deze week weer achter het stuur van een racewagen, maar dat ging niet helemaal goed. Wolff geeft lachend toe dat hij crashte, maar dat alles goed met hem gaat.

Wolff kwam maandag in actie op het circuit van Imola in Italië. Hij kroop daar achter het stuur van een Mercedes-AMG GT3 voor opnames van de Netflix-serie 'Drive to Survive'. Ook Mercedes-talent Andrea Kimi Antonelli en diens vader kwamen in actie tijdens de test. Toen Wolff net was begonnen met zijn rondjes, ging het mis in de welbekende bocht Rivazza. Hij schoot van de baan en de aanwezig monteurs moesten de nodige reparaties uitvoeren.

Uiteindelijk kwam alles goed en kon Antonelli na zijn schooldag weer meters maken in de Mercedes. Wolff had nog niet gereageerd op zijn crash op het circuit van Imola. In gesprek met zijn landgenoten van OE24 reageert hij nu wel op het moment: "Mijn rijvaardigheid is op dit moment niet echt ideaal. Tijdens onze test op Imola had ik een probleem met de traction control en na twee ronden raakte ik de muur." Veel meer dan een deuk in zijn ego leverde het Wolff niet op: "Ik ben helemaal in orde!"