Ricciardo erkent dat VCARB problemen had

Daniel Ricciardo is niet op de gewenste manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Australiër heeft nog geen WK-punt gepakt en hij blijft een beetje achter. Ricciardo erkent dat niet alles aan zijn auto functioneerde, maar het stelt dat Visa Cash App RB de problemen heeft geïdentificeerd.

Het team van Visa Cash App RB kende een goede wintertest voorafgaand het seizoen. Het was dan ook de verwachting dat de Italiaanse formatie mee zou kunnen strijden aan de kop van het middenveld. Niets blijkt echter minder waar, want de prestaties van VCARB vallen flink tegen. Ricciardo wilde vlammen, maar vooralsnog moet hij het afleggen tegen zijn teamgenoot Yuki Tsunoda.

Ricciardo erkent dat nog niet alles op rolletjes loopt bij VCARB. De Australiër weet dat het beter moet, maar volgens hem zijn de eerste signalen goed. In gesprek met Motorsport.com is hij er eerlijk over: "We wisten dat het pittig zou worden. Het is simpelweg zo dat niet alles voor honderd procent functioneert. Om eerlijk te zijn zie we een aantal tekortkomingen. Het gaat om wat dingen met de auto. Het is alsof wij een plateau bereiken en de rest blijft verbeteren. Ik voelde dat we op de limiet van de auto zaten. We hebben wat dingen ontdekt, maar toen golden de parc fermé-regels. Daar hadden we ook geen last van, want we kunnen dat niet in 24 uur oplossen. We nemen wat dingen mee en we staan in Melbourne met een frisse auto aan de start."