Ralf Schumacher kritisch: "Hamilton mist kwaliteiten van Verstappen"

Lewis Hamilton heeft zijn droom van een achtste wereldtitel nog lang niet uit zijn hoofd gezet. De Brit lijkt dit jaar kansloos voor de titel, maar volgend jaar bij Ferrari wil hij de aanval weer gaan openen. Ralf Schumacher denkt dat Hamilton niet over de kwaliteiten van Max Verstappen beschikt.

Hamilton worstelde in de afgelopen jaren met zijn vorm. De Mercedes-bolide deed niet wat hij wilde en afgelopen winter kondigde hij zijn megatransfer naar Ferrari aan. Hij maakt het huidige seizoen nog gewoon af bij Mercedes en daarna maakt hij de overstap naar Italië. In het scharlakenrood hoopt Hamilton de aanval echt te kunnen openen en hoopt hij zijn recordbrekende achtste wereldtitel te pakken.

Aanpassen

Oud-coureur Ralf Schumacher denkt dat Hamilton het heel erg moeilijk gaat krijgen. De Duitser verwacht dat Hamilton het zwaar gaat krijgen. Bij Formel1.de legt Schumacher het uit: "Als hij zich open opstelt en er klaar voor is om te vechten en zich aan te passen aan de nieuwe situatie, dan kan hij zeker weer wereldkampioen worden. Anders lukt dat niet. Hij is al 39 jaar en hij heeft veel successen gekend. Natuurlijk heeft hij daardoor zelfvertrouwen gekregen, maar als je daar te erg aan vasthoudt, dan wordt het wel heel moeilijk."

Verstappen

Schumacher denkt ook niet dat Hamilton de strijd met Max Verstappen nu echt kan aangaan. De Duitser is daar enorm duidelijk over als hij deze situatie bespreekt: "Hamilton is een zevenvoudig wereldkampioen en hij is een fantastische coureur. Toch denk ik niet dat hij de kwaliteiten heeft die Verstappen wel bezit. Hij is niet zo constant als Verstappen, vind ik dan. Het lukt hem niet om koste wat kost die extra tiende eruit te persen."