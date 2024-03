"Wolff heeft vertrouwen in wederopstanding Mercedes"

Het team van Mercedes is niet op een overtuigende manier aan het nieuwe seizoen begonnen. De Duitse renstal wilde de aanval openen op Red Bull Racing, maar dat is nog niet gelukt. Toch heeft Toto Wolff veel vertrouwen in zijn team, hij heeft een ander gevoel dan in de voorgaande jaren.

Mercedes presteert al sinds 2022 niet naar wens. De Duitse renstal heeft de degens nog niet weten te kruisen met Red Bull en dat doet pijn. Voor dit jaar hebben ze het concept volledig omgegooid, maar dat lijkt nog niet helemaal te werken. In Bahrein en Saoedi-Arabië vielen de resultaten enigszins tegen. Het zorgt voor teleurstelling bij Mercedes, maar teambaas Toto Wolff doet er alles aan om de sfeer goed te houden.

Wolff wil de tegenvallende resultaten en de problemen van de afgelopen twee jaar gebruiken bij de huidige situatie. De Oostenrijker is positief en hij spreekt zich hierover uit bij Motorsport.com: "Ik heb dit keer een ander soort vertrouwen in het team. Op een gegeven moment vink je gewoon alle vakken van het onbekende aan. Nu is het vrij duidelijk waar we staan. Ik heb gewoon het gevoel dat we aan de top zullen komen. Of dat goed genoeg is om Max Verstappen te verslaan? Nee, dat denk ik niet. Maar ik weet honderd procent zeker dat we ons op zijn minst in de positie kunnen werken dat we om het podium kunnen vechten."