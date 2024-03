'Entourage Sainz onderhandelde met Mercedes'

Carlos Sainz speelt dit jaar een belangrijke rol op de rijdersmarkt. De Spaanse coureur beschikt over een aflopend contract bij Ferrari en hij weet nu al dat hij op zoek moet gaan naar een nieuwe werkgever. In Saoedi-Arabië was zijn entourage langdurig in gesprek met Mercedes-teambaas Toto Wolff.

Sainz weet dat hij in 2025 geen Ferrari-coureur meer is. De Italiaanse renstal maakte afgelopen winter bekend dat Lewis Hamilton vanaf volgend jaar voor hen zal gaan rijden. Sainz zit daardoor zonder stoeltje voor volgend jaar en hij is hard op zoek naar een nieuwe werkgever. Hij werd al in verband gebracht met een mogelijke overstap naar het Audi-project, maar er zijn vanzelfsprekend nog veel meer opties.

Volgens het Italiaanse medium Corriere dello Sport is ook het team van Mercedes een optie. Hier zou Sainz dan de opvolger van Hamilton kunnen worden. Volgens het Italiaanse medium sprak de entourage van Sainz zeer lang met Mercedes-teambaas Toto Wolff in Saoedi-Arabië. Terwijl Sainz zelf herstellende was van een blindedarmontsteking, werden zijn vader Carlos Sainz senior en zijn manager Carlos Onorio gespot in de hospitality van Mercedes. Hier spraken ze geruime tijd met Wolff. Corriere dello Sport durft zelfs al te stellen dat de onderhandelingen tussen kamp Sainz en Mercedes zijn begonnen.