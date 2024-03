Vasseur waarschuwt Red Bull: "Wij zijn niet kansloos meer"

Het team van Ferrari is momenteel het tweede team in de Formule 1. De Italiaanse renstal is nog wel langzamer dan Red Bull Racing, maar het gat is iets kleiner dan vorig jaar. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur stelt dat zijn team niet langer kansloos is dit jaar.

Ferrari heeft een aantal goede stappen gezet in de wintermaanden. Ze hebben nog wel een achterstand op Red Bull Racing, maar het is niet meer zo groot als vorig jaar het geval was. In de kwalificaties kunnen ze de degens al redelijk kruisen met Red Bull, maar in de race zijn de Oostenrijkers nog een tikkeltje sneller. Toch ziet men bij Ferrari kansen en dat geeft ze heel erg veel zelfvertrouwen.

Kansloos

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur is enorm tevreden met de huidige staat van zijn team. Hij durft de aanval te gaan openen en daar is hij eerlijk over in gesprek met Motorsport.com: "Toen we een seconde achter Red Bull zaten, voelden we ons behoorlijk kansloos. Met onze goede start die we nu hebben, kunnen we het gevecht aangaan. In Jeddah was het voor hen makkelijk om in te halen vanwege hun topsnelheid. In andere gevallen zullen we meer kans maken."

Optimisme

Vasseur weigert echter te vroeg te juichen. De Fransman weet dat er nog genoeg moet gebeuren en daar is hij dan ook heel erg eerlijk over: "Ik wil niet pessimistisch zijn, want we hebben op zich best een goed weekend gehad. We moeten wel optimistisch blijven. Dit weekend hadden we genoeg goede momenten. Maar het is wel duidelijk dat Red Bull momenteel nog wel voor op ons ligt."